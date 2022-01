Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastucturii Rutiere informeaza ca se circula pe toata reteaua de drumuri nationale si autostrazi din Romania, nefiind drumuri inchise din cauza conditiilor meteo. "Avand in vedere faptul ca pentru perioada 08 ianuarie, ora 10:00 - 09 ianuarie, ora 10:00…

- Romania‘s Finance Ministry said on Monday that the country’s general consolidated budget deficit increased to 4.7% of the Gross Domestic Product (GDP) after the first 11 months of 2021 compared to 4.03% of GDP between January and October, according to Agerpres. The execution of the general consolidated…

- Bulgaria’s Defence Minister Stefan Yanev is against the deployment of NATO troops in Bulgaria. The alliance is discussing various options to respond to Russia’s actions, including deploying more troops in Bulgaria and Romania, according to Euractiv. Yanev stated that such a measure would increase tensions.…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat, vineri, ca Romania s-a angajat sa scoata din circulatie, pana in 2026, 250.000 de masini mai vechi de 15 ani, conditie esentiala in PNRR pentru primirea de fonduri europene pentru construirea de autostrazi. Pentru a reusi acest lucru, ministrul promite sprijin…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, ca aproape toata rețeaua feroviara din Romania trebuie sa intre in reabilitare. “Pe PNRR sunt prinse 13 miliarde de euro, din aceasta suma, peste 4 miliarde sunt bani pentru infrastructura feroviara. Rețeaua este buna, ca termen este depașita.…

- Comisia Europeana și Consiliul Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare cu ocazia zilei Naționale a Romaniei, pe rețelele de socializare. ”La multi ani de Ziua Nationala, Romania! La multi ani, Romania!”, se arata pe pagina de Facebook a Excutivului comunitar. ”Astazi sarbatorim alaturi de…

- Președintele PNL, premierul interimar Florin Cițu, a spus, luni, inaintea reluarii negocierilor pe marginea noului Executiv, ca trebuie analizata propunerea privind ocuparea postului de premier prin rotație – o perioada, un premier desemnat de liberali, o perioada, un premier desemnat de social-democrați…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, vineri, prin hotarare, lista restricțiilor pe care le propune spre a fi aplicate in urmatoarele 30 de zile, pe intreg teritoriul Romaniei, pentru combaterea pandemiei de Covid-19. Hotararea CNSU va fi inaintata Guvernului interimar care…