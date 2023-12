Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat un formular de consultare publica cu privire la traseul noului drum expres București – Targoviște. Este vorba despre un proiect ce se va intinde pe 63 de km, urmand a ocoli satele traversate astazi de DN 71. Consultarea a avut loc…

- Vremea rea a pus stapanire peste Romania. In acest context, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere face recomandari importante pentru soferi. Iata care sunt acestea: Nu va aventurati si nu intrati pe sectoare de drum inchise Daca va aflati deja in benzinarii sau in spatii de servicii,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat vineri trei noi contracte pentru proiectarea si constructia a inca 60,52 km de autostrada: tronsoanele 1 si 2 ale autostrazii Sibiu - Fagaras, parte a A13, si sectiunea Suplacu de Barcau - Chiribis din Autostrada Transilvania.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR anunta lansarea in licitatie a contractelor pentru constructia a trei noduri rutiere importante pe A1, A2 si A3, documentatia transmisa in cursul zilei de luni la ANAP prevazand executia acestor lucrari in 10 luni pentru fiecare dintre…

- Compania Naționala de de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, miercuri, lansarea aplicației informatice „eAST - emitere Autorizații Speciale de Transport la cerere in mod electronic”.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, face primii pași concreți pentru proiectul Centurii Vest de ocolire a Timișoarei. La Agenția pentru Protecția Mediului a fost depus raportului privind impactul asupra mediului, Dupa ce nu a reușit sa convinga autoritațile județene și cele…

- Proprietarii mașinilor istorice vor plati tariful pentru utilizarea rețelei de Autostrazi și Drumuri Naționale, rovinieta urmand sa fie obligatorie pentru aceasta categorie din 16 octombrie, a transmis Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat de presa.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat, vineri, caștigatorul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 al Autostrazii Sibiul - Fagaraș, parte a A13, cel cuprins intre Boița- Avrig- Marșa, in lungime de 14,25 km,