Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat miercuri contractul pentru proiectarea lotului 3 al Drumului de mare viteza Filiași – Lugoj. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat ca asocierea de proiectanți romani are la dispoziție 22 de luni pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate necesar construcției lotului Domașnea – Caransebeș, in lungime de […] Articolul CNAIR a semnat contractul pentru proiectarea lotului 3 al Drumului de mare viteza Filiași – Lugoj. Ce valoare are a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .