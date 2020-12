Stiri pe aceeasi tema

- Circulația pe Centura Capitalei, in zona Pasajului Mogosoaia, va fi ingreunata pe parcursul acestei nopți din cauza unor lucrari care au loc in zona. Lucrarile au loc in perioada 15-18 decembrie pe Centura municipiului Bucuresti, intre km 66+540 – km 67+340. In aceste zile se lucreaza la pasajul Mogosoaia…

- In perioada 15 – 18 decembrie, pe Centura Municipiului București, intre km 66+540 – km 67+340 se vor executa lucrarile pentru obiectivul “Pasaj Mogoșoaia pe Centura Municipiului București peste DN 1A”, in intervalul orar 22.00-05.00, pe durate succesive de maximum 30 minute, potrivit CNAIR. Se va bloca…

- Sectorul de autostrada Sibiu – Fagaras va fi finalizat pana prin anul 2025, insa sectorul Fagaras – Brasov este defazat, a declarat directorul pentru Fonduri Europene din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristina Amarazeanu, citata de Agerpres. Cristina Amarazeanu…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța restricții de circulație pentru mașinile cu masa mai mare de 7,5 tone in zilele de duminica, luni și marți pe DN7. Potrivit unui comunicat al CNAIR, in zilele de duminica 29 noiembrie, zi premergatoare unei sarbatori legale,…

- Directorul uneia dintre celei mai importante companii de stat din Romania a ajuns la spital in urma unei fracturi la picior. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Maria Ionița a suferit o intervenție chirurgicala in urma unui accident casnic, in care și-a…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca a fost desemnat caștigatorul licitației pentru proiectarea și execuția a 19 kilometri din Centura de Nord a Capitalei. „Vineri, 09.10.2020, CNAIR a transmis adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul pentru construirea șoselei de centura a orașului Targu Jiu, in valoare de 207 milioane de lei, fara TVA. “Marti, 22.09.2020, CNAIR a semnat contractul avand ca obiect “Constructia Variantei de Ocolire Targu Jiu…

- Circulatia rutiera pe tronsonul Iernut-Chetani, parte din Autostrada Transilvania (A3), se deschide vineri, 18 septembrie, potrivit reprezentantilor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Astfel, soferii vor putea folosi aproape 18 noi kilometri de sosea de mare viteza.…