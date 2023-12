Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei a crescut in 2022 cu 4,1%, comparativ cu anul 2021Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2022 - date semidefinitive - a fost de 1.401,345 miliarde de lei preturi curente, in crestere, in termeni reali, cu 4,1% fata de anul 2021, a anuntat, joi, Institutul National de Statistica,…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviște a inceput cu dreptul duelul cu CSM Coroana Brașov, programat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In disputa cu ardelencele, vicecampioana Romaniei s-a impus greu, cu 3-2 (21-25, 25-27, 31-29, 25-15, 15-11), dupa ce a avut parte de o revenire de senzație.…

- Se apropie de finalizare proiectul de extindere, reabilitare, modernizare și echipare la Creșa nr. 2 Targoviște, care se alatura in ultimii 3 ani, celorlalte lucrari de extindere, reabilitare, modernizare și echipare a nu mai puțin de 4 creșe in municipiul Targoviște (respectiv creșele nr. 8, 13, 14…

- Continue reading Pe clasamentele de acum, Romania e in urna a doua la tragerea la sorți a grupelor Euro! Cum arata un traseu monstruos in Germania și care ar fi cea mai simpla varianta at Info real.

- Ieri seara, la Targoviște, in etapa a doua a Gurupei A a Cupei Romaniei, pe arena modernizata din municipiul reședința al Damboviței, FC Petrolul Ploiești s-a impus, așa cum se spera, dar cum era și firesc, data fiind diferența de eșalon și forma actuala, in dauna Chindiei, cu scorul de 2-0 (1-0), stabilit…

- Procesul de restituire a imobilelor confiscate in perioada comunista: Presedintele Iohannis a promulgat varianta finala a legii Restituirea imobilelor confiscate in perioada comunista: Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri, 20 octombrie 2023, decretul referitor la promulgarea completarilor aduse…

- Sistemul de desfașurare este tur-retur in primele doua faze, totul incheindu-se cu un turneu Final Four. In fazele eliminatorii, criteriile de departajare a echipelor aflate la egalitate de victorii sunt urmatoarele: numar total de puncte (acordate dupa victoria cu 3:0, 3:1 sau 3:2), setaveraj și punctaveraj.…

- Proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania a fost aprobat luni de guvern. Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, prezinta modificarile operate.