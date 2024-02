Turcii de la ESTA dau primul examen pe șoselele României ESTA, un constructor din Turcia cu sucursala la Moscova, a caștigat licitația pentru modernizarea DN 71 Baldana-Targoviște. Constructorul turc ESTA va demara lucrarile de modernizare și largire la patru benzi pe DN 71 intre Baldana și Targoviște incepand cu luna martie, in ceea ce reprezinta o investiție majora pentru județul Dambovița și o alternativa importanta pentru ruta București-Sinaia din Valea Prahovei. Acesta este primul contract de amploare semnat de turci in Romania, avand o valoare de 870 de milioane de lei și o durata de implementare de 36 de luni, dintre care un an este dedicat proiectarii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

