Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni au oprit, noaptea trecuta, o mașina in trafic pentru un control, constatand ca nici șoferul, nici automobilul nu aveau actele necesare pentru a putea circula pe drumurile publice. „In fapt, in cursul nopții, in jurul orei 00:30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Peciu Nou, au depistat…

- Barbatului i a fost intocmit dosar penalLa data de 8 aprilie a.c., in jurul orei 23.50, politisti din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au identificat un barbat, de 44 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 381, la iesire din localitatea Baraganu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- La data de 11 martie 2021, in jurul orei 12.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67C, pe raza localitații Sasciori, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Un barbat din Cahul a fost reținut, aseara, de ofițerii Direcției Generale Teritoriale Sud a CNA și procurorii anticorupție in cadrul unui dosar, pornit pe faptul comiterii traficului de influența. Acesta este banuit ca ar fi promis unei persoane sa o ajute sa obtina permisul de conducere, categoria…

- Infractiuni la regimul rutier. Miercuri, 3 martie a.c., in jurul orei 15.30, politisti din cadrul Sectiei 4 au identificat un barbat, de 51 de ani, care a condus o autoutilitara pe bulevardul Mamaia din muncipiul Constanta, in timp ce avea suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru…

- La data de 24 februarie 2021, in jurul orei 22.00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud l-au depistat pe un barbat de 49 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Aiudul de Sus, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Depistati in trafic sub influenta alcoolului La data de 12 februarie a.c., in jurul orei 20:30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nanești au depistat un barbat, de 54 de ani, din comuna Cioraști, in timp ce conducea un autoturism pe DN 23 A-Mihalceni, deși se afla sub influența alcoolului. In urma…

- La data de 11 februarie 2021, in jurul orei 01.50, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din Abrud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Moților din Campeni, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…