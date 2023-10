Președintele China Media Group (CMG), Shen Haixiong, și președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Thomas Bach, au semnat vineri un nou memorandum de ințelegere la sediul CIO de la Lausanne, Elveția. In luna mai, CMG a semnat un memorandum de intelegere cu Olympic Broadcasting Services al CIO (OBS), și astfel devine una din principalele instituții media […] Articolul CMG va transmite Jocurile Olimpice de la Paris și in format 5G+4K/8K+AI apare prima data in Curierul National .