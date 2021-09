Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Situații de Urgența din București a anunțat mai multe masuri dupa o ședința desfașurata duminica, in condițiile in care incidența cazurilor de COVID a depașit 4 la mie in Capitala. Masca de protecție este obligatorie in spațiile publice aglomerate, inclusiv cele in aer liber. Salile…

- ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 16 septembrie 2021, prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19”, a transmis, joi, CNSU. Principalele modificari propuse vizeaza: a) Permiterea desfasurarii unor…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie de luni, 13 septembrie, pe o raza de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, potrivit unei hotarari adoptate vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov. „Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, este…

- Din 13 septembrie este introdusa din nou obligativitatea purtarii mastii de protectie langa școli. Decizia aparține Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. Conform prefectului Alin Stoica, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a luat miercuri o singura masura…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) va lua astazi, 8 septembrie, o decizie in ceea ce privește obligativitatea purtarii mastilor de protectie pe o raza de 50 de metri in jurul scolilor. Daca masura va fi adoptata, va intra in vigoare din 13 septembrie, atunci cand elevii…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se va reuni astazi, 8 septembrie, la ora 12.00, pentru a discuta posibila introducere a obligativitatii purtarii mastilor de protectie pe o raza de 50 de metri in jurul scolilor, a anuntat prefectul Capitalei, Alin Stoica. Daca masura…

- Prefectul Brasovului, Mihai Catalin Vasii, a anuntat, luni, ca purtarea obligatorie a mastii de protectie va fi reintrodusa in zonele cu potential de aglomerare din localitati si pe o raza de 100 de metri in jurul scolilor. "In aceasta saptamana, voi propune Comitetului Judetean pentru Situatii de…

- Masura ar putea intra in vigoare din 13 septembrie, cand elevii se intorc la școala pentru noul an școlar, in format fizic, a spus prefectul Capitalei, Alin Stoica, duminica, 5 septembrie, la Antena 3. „Am avut discuții pentru introducerea obligativitații maștii pe o raza de 50 de metri in jurul școlilor.…