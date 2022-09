Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici s-a calificat sambata in finala probei de 100m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natație pentru juniori, dupa ce a fost cel mai rapid inotator din semifinalele competiției de la Lima (Peru). In ultimul act a ajuns și Patrick Sebastian Dinu.

- Bianca Costea a obținut sambata calificarea in semifinalele probei de 50 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natație pentru Juniori de la Lima, in timp ce Andra Gorecki a ajuns in penultimul act la 100 m fluture.

- David Popovici și-a atins inca o data misiunea de a fi cel mai rapid, așa cum a declarat chiar el inaintea Campionatelor Mondiale de inot pentru juniori. Dublul campion european și mondial la seniori a mai bifat inca o victorie la Lima, acolo unde a cucerit aurul la prima proba din cadrul competiției.…

- David Popovici a cucerit vineri medalia de aur dupa ce a terminat primul in finala probei de 50 m liber masculin de la Campionatul European dedicat juniorilor. Popovici a fost inregistrat cu timpul de 20.16. Romania a mai obtinut cinci medalii la CE de natatie pentru juniori: aur la 200 m liber masculin…

- Vlad Stancu a castigat medalia de aur si titlul de campion european la juniori, joi, in proba de 1.500 m liber masculin, cu timpul de 15:05.47. Vlad Stancu a castigat proba de 1.500 m liber masculin cu un avans considerabil fata de cel de-al doilea clasat, polonezul Krzysztof Chmielewski. Lupta pentru…

- Romania va avea cinci reprezentanti in sesiunea de joi seara a Europenelor de Natatie pentru juniori de la Otopeni. Bianca Costea si Vlad -Stefan Stancu in finale, David Popovici, Aissia Prisecariu si Brigitta Vass in semifinale.

- Stafeta combinata a Romaniei, compusa din David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca Costea si Rebecca Aimee Diaconescu, a obtinut, miercuri, medalia de argint in finala probei de 4x100 m liber din cadrul Campionatelor Europene de inot pentru juniori, care se desfasoara in

- David Popovici inoata miercuri seara pentru o noua medalie la Campionatul Mondial. Finala la 100 metri liber incepe la ora 19:22 si este difuzata de TVR. David Popovici s-a clasat pe primul loc, marti, in semifinala cu nou record mondial de juniori: 47.13 secunde. El a stabilit cel mai bun timp din…