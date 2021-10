Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1.300 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 1.034 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 29 cazuri asociate cu contact in afara țarii: : 4-Germania, 3-Israel, 3-Romania, 3-Turcia, 2-Bulgaria, 2-Rusia, 2-Marea…

- Bulgaria si Franta au iesit din zona rosie si intra in zona galbena, conform celei mai recente liste a statelor cu risc epidemiologic actualizata joi seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Noua lista intra in vigoare de duminica, 19 septembrie, ora 00:00. Comitetul Național pentru Situații…

- Revista de turism Time Out a realizat topul celor mai bune zece orașe din lume in 2021. Topul celor mai bune zece orașe din lume in 2021 1. San Francisco, California, USA 2.Amsterdam, Olanda 3.Manchester, Marea Britanie 4.Copenhaga, Danemarca 5.New York, SUA 6.Montreal, Canada 7.Praga, Republica Ceha…

- Revenita din Ungaria, unde s-a lasat cu scandal de rasism, Anglia a administrat și Andorrei un 4-0, duminica seara, fara sa stea pe gânduri. Miercuri, de la ora 21:45, va fi testata de o naționala care a fost la ultimul turneu final și are pofta de gol, Polonia. Polonia se întoarce…

- Franța, campioana mondiala en-titre, a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, sâmbata, în deplasare, cu Ucraina, în preliminariile Cupei Mondiale din 2022.Rezultatele înregistrate sâmbata:Grupa AIrlanda vs Azerbaidjan 1-1Au marcat: Duffy '87 /…

- Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din istorie pentru o echipa naționala, dupa ce a înscris de doua ori pentru Portugalia (2-1 vs Irlanda), în preliminariile Cupei Mondiale 2022. Tot miercuri, Franța a obținut doar o remiza în fața Bosniei-Herțegovina, scor 1-1.Ronaldo,…

- Prof dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu” din Baia Mare, Maramures, este invitatul emisiunii “In Sujba Comunitatii” care se transmite duminica, 8 august, de la orele 13.00 si 20.00 la Informatia TV. Ajuns aproape la finalul unei cariere extraordinare, de apostol al neamului,…

- "Da, va fi nevoie, dupa toate probabilitatile, de o a treia doza, nu pentru toata lumea imediat, dar in orice caz pentru cei mai in varsta si cei mai vulnerabili, in acest stadiu, dar invatam cu fiecare etapa", a afirmat Macron, intr-o inregistrare video realizata de la resedinta de vara a sefilor de…