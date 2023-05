Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca participa, joi, la Oradea, la inaugurarea lucrarilor la fabrica Nokian Tyres si a apreciat ca Romania are nevoie de proiecte de anvergura, potrivit news.ro.”Avem nevoie de proiecte de anvergura care sa aiba o contributie substantiala la dezvoltarea economiei noastre”, a afirmat,…

- Centura Metropolitana a Clujului este vazuta de primarul Emil Boc drept soluția salvatoare a traficului clujean, pentru ”eternitate”.”Sunt 20 de noduri de centura. Numai unde nu vrei nu vei ajunge dupa ce se face centura. Nu putem investi bani sa facem alte proiecte, pentru ca nu l-am termina pe acesta…

- In deschiderea celei mai recente ședinț de Consiliu local, edilul Emil Boc a raspuns celor care nu sunt mulțumiți de modul in care se modernizeaza municipiul Cluj-Napoca. ”Daca dorim sa avem o țara ca afara și in materie de spații verzi, atunci trebuie sa avem asemenea spații. Raspunsul la intrebarea:…

- Inginerul Carol Szasz, fost candidat USR la Primaria Gherla, a spus ca centura Valcele - Apahida a fost un eșec organizatoric și al costurilor, care au crescut pe durata lucrarilor. Inginerul Carol Szasz: ”Acolo au fost mari probleme, probleme tehnice, probleme cu intarzierea proiectului, și cred…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anuntat ca a semnat contractul de furnizare pentru 18 autobuze electrice articulate, cu o valoare de 16 milioane de euro, bani obtinuti din fonduri europene.Boc precizeaza, intr-un mesaj transmis pe pagina sa de Facebook, ca noile autobuze electrice, cu…

- Dupa nenumarate polemici care au aparut in spațiul public referitor la betonarea excesiva a orașului Cluj-Napoca, Emil Boc iși menține poziția. Totul merge conform planului, iar Europa, potrivit declarațiilor edilului, „nu finanțeaza proiecte care imbunatațesc spațiul pietonal”.Dupa ce mai mulți clujeni…

- Cluj-Napoca a fost selectat de Comisia Europeana ca oraș pilot in cadrul programului Net Zero Cities. Finanțare europeana: 1,5 milioane euro.Comisia Europeana a anunțat cele 53 de orașe pilot selectate pentru a implementa acțiuni inovatoare pentru accelerarea neutralitații climatice pana in 2030. In…

- Primarul Emil Boc anunța ca a lansat licitația la cele doua tronsoane ale Centurii Metropolitane. Valoarea licitațiilor de acum este de 998 milioane de euro.”Primul tronson are termen de depunere a ofertelor 9 martie. Celelate, pe care am reușit sa le scoate la licitație inainte de finalul lunii februarie,…