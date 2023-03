Stiri pe aceeasi tema

- La data de 2 martie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej – Secția 5 Polișie Rurala au dispus reținerea pentru 24 de ore, a trei tineri, cu varste cuprinse intre 17 și 21 de ani, din județul Cluj, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt calificat. Ulterior, au fost prezențati…

- Un șofer clujean s-a ales direct cu arest preventiv pentru o alcoolemie mare. Acesta a fost prins la volan pe Calea Florești. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție au reținut, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 47 de ani, din Cluj-Napoca, dupa ce a fost depistat…

- La data de 19 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au dispus reținerea unui barbat de 42 de ani, din același municipiu, in cadrul cercetarilor efectuate intr-un dosar penal intocmit sub aspectul infracțiunii de furt calificat. Cel in cauza este banuit de faptul ca…

- La data de 11 ianuarie a.c. polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii și cei ai Poliției municipiului Campia Turzii, cu sprijinul efectivelor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Braila

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 24 de ani, sunt acuzați ca au violat o tanara de 19 ani, in luna decembrie a anului trecut. Victima a fost pacalita sa mearga la locuința unuia dintre agresori, fara sa știe ce avea sa se intample. Autoritațile i-au arestat preventiv pentru 30 de zile pe…

- Dosarul celor doi camatari turdeni, care au fost arestați preventiv la finele lunii noiembrie 2022, dupa o descindere a polițiștilor, a fost inregistrat ieri la Judecatoria Turda. „La data de 25 noiembrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda, cu…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au efectuat percheziții domiciliare intr-un dosar penal ce vizeaza infracțiunea de furt calificat in forma continuata, in cadrul caruia sunt cercetați 5 barbați cu varste cuprinse intre 26 și 53 de ani. Barbații, din Dej, au acționat cu ajutorul paznicului…

- In ziua de 8 decembrie, politistii Postului de politie Bisoca au retinut doi tineri, pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. Fapta a fost sesizata politiei in ziua de 16 noiembrie. Din cercetari s-a stabilit ca, in noaptea de 14/15 noiembrie, cei…