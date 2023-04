Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Femina a cedat la limita, scor 0-1, in duelul in mansa unica din sferturile Cupei Romaniei cu FC Carmen Bucuresti. Unicul gol al intalnirii a venit in prima repriza in urma unei erori defensive. Obreja, de la gazde, a profitat in minutul 39 de o pasa de la adversar si a plasat mingea aproape…

- Un hotel de fițe din Cluj-Napoca a refuzat sa returneze banii platiți de clienții, care au decis sa nu mai stea și a doua noapte in condițiile de mizerie oferite. Turiștii au acționat in judecata și au caștigat.

- Nici bine nu a inceput „Bravo, ai stil!”, pentru ca spiritele s-au incins in platoul de la Kanal D2. Concurentele și-au criticat ținutele și au ieșit scantei.In cea de-a treia zi de competiție „Bravo, ai stil!”, emisiunea difuzata la Kanal D2, de luni pana vineri, de la ora 19:00, spiritele se incing.…

- Naționala feminina de fotbal se reunește duminica pentru pregatirea meciurilor amicale din luna aprilie, programate in perioada 2–12 aprilie. Tricolorele se vor reuni la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, unde se vor pregati pana in data de 5 aprilie. Trei jucatoare, Teodora Meluta, Cristina Sucila…

- Juniorii 1 de la SCM Politehnica Timișoara au obținut o victorie la startul parții secunde a Campionatului Național. Alb-violeții au trecut, acasa, de LPS Cluj-Napoca, 32-25 (16-11), intr-un meci din Grupa 4 Valoare.

- Sambata, 4 martie, Politehnica Timișoara debuteaza in play-off-ul Ligii I pe terenul echipei FC Carmen București. Fetele in Ghete pornesc din poziția de lider, avand șase puncte avans fața de adversara de maine și trei puncte fața de locul secund ocupat de FC Universitatea Cluj. Au fost șapte saptamani…

- ANM a emis un Cod Galben de ceața valabil la Cluj Napoca dar și in comunele din zona Turzii pana la ora 10. Ceața afecteaza localitațile: Cluj-Napoca, Gherla, Baciu, Apahida, Gilau, Florești, Mihai Viteazu, Savadisla, Cașeiu, Bonțida, Iclod, Feleacu, Jucu, Mica, Capușu Mare, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara,…

- Județul Cluj are la dispoziție un laborator modern de cautare-salvare. Acesta este dotat cu o drona performanta care include o camera de termoviziune, dar și o camera distincta, mobila, care ofera aceeași facilitate. Astfel, salvatorii pot identifica mult mai ușor eventualele victime in cadrul misiunilor…