Stiri pe aceeasi tema

- Refacerea coalitiei si un guvern condus de Ludovic Orban este singura solutie realista si decenta pentru gestionarea crizei politice, sanitare si economice din Romania, a scris vineri seara, pe o...

- Refacerea coalitiei si un guvern condus de Ludovic Orban este singura solutie realista si decenta pentru gestionarea crizei politice, sanitare si economice din Romania, sustine ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros. "Nu am parasit echipa lui Ludovic Orban! Cred cu convingere ca singura…

- Ludovic Orban, fostul lider liberal, a declarat, intr-un interviu pentru RFI , ca presedintele Klaus Iohannis ar incalca Constitutia, daca l-ar desemna premier tot pe Florin Citu, si ca „e o ineptie politica” sa fie propus Citu, in conditiile in care astfel nu exista nicio sansa de a forma o majoritate…

- Liderul PSD, senatorul Ioan Stan, a anunțat ca toți parlamentarii PSD vor sa voteze la vedere moțiunea de cenzura impotriva actualului Guvern condus de Florin Cițu. Ioan Stan a spus ca acest sens, PSD le cere președinților celor doua camere, Ludovic Orban si Anca Dragu, sa gaseasca soluții, astfel incat…

- "PNL e viu si asta trebuie sa vada toti romanii: democratie. Va salut pe toti, dragi colegi. O campanie lunga si dificila. Eu nu regret nimic din campanie pentru ca in aceasta campanie am vazut Romania, am vazut ce au nevoie romanii, au nevoie de liberalism. Am vrut sa merg in toata tara pentru ca vreau…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, dupa ședința conducerii liberalilor, ca „toate se amana dupa Congresul PNL (25 septembrie-n.red.)”, referindu-se la termenul de judecata stabilit pe 28 septembrie de CCR pentru conflictul constituțional intre Guvern și Parlament, sesizat de premierul…

- Președintele PNL Ludovic Orban susține ca Guvernul trebuie condus nu doar 3-4 ore pe zi, ci 16 sau chiar 24, daca e nevoie. „Guvernul trebuie condus și nu doar 3-4 ore pe zi. Guvernul trebuie condus 12 ore pe zi, 16 ore pe zi sau 24 de ore, daca o reclama nevoia atingerii programului de guvernare”,…

- Alianta USR-AUR trebuie sa propuna o solutie pentru rezolvarea crizei politice, afirma presedintele PSD, Marcel Ciolacu, care argumenteaza ca inlocuirea lui Florin Citu cu Ludovic Orban sau cu Dan Barna nu rezolva problemele romanilor. "Citu trebuie sa plece! Dar, odata cu el, trebuie sa plece si Barna,…