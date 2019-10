Cluj: Zeci de persoane au comemorat victimele de la 'Colectiv'

Stiri pe aceeasi tema

- 64 de oameni au murit in urma tragicului eveniment petrecut in seara de 30 octombrie 2015 la clubul Colectiv din Bucuresti, unde trupa Goodbye to Gravity sustinea un concert de lansare a unui nou album.

- Președintele Klaus Iohannis va depune astazi o coroana de flori in memoria victimelor de la „Colectiv". Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala. Astazi se implinesc patru ani de la tragedia care a ucis 65 de oameni. In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau…

- Președintele Klaus Iohannis va depune astazi o coroana de flori in memoria victimelor de la „Colectiv”. Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala. Astazi se implinesc patru ani de la tragedia care a ucis 65 de oameni.In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in…

- Peste cateva zile, se implinesc patru ani de la tragedia din clubul Colectiv, in care și-au pierdut viața 64 de tineri. "Totul este intact, doar pereții sunt negri. De asemenea, din dosar, știm ca acolo a ars doar acel burete, ușor inflamabil, dupa ce o scanteie de la artificii l-a aprins.…

- Regizorul Dominic Dembinski a transmis un mesaj la moartea lui Alexandru Darie. "Dumnezeu sa te primeasca in lumina Lui asa cum ti-a daruit atatia talanti cu care ne-ai bucurat si incantat! Drum bun, Ducu, printre ingerii care sigur te admira!", a scris miercuri, pe Facebook, Dominic Dembinski. Regizorul…

- Regizorul Constantin Vaeni spune ca moartea lui Alexandru Darie reprezinta "o mare pierdere pentru teatrul romanesc". "...si se duc pe rand, pe rand!... A plecat, s-a stins Ducu Darie... - o mare pierdere pentru teatrul romanesc, atat cat mai e!... Dumnezeu sa il ierte!", a scris Constantin…

- 30 octombrie, ziua in care este comemorata tragedia din clubul Colectiv, a fost declarata ”Ziua pacientului cu arsuri”, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri, 11 septembrie, de Camera Deputaților. Legea prevede organizarea de evenimente pentru prevenirea ”apariției de incidente care ar putea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, vineri dimineața, ca, dupa explozia la o fabrica de prefabricate din Capitala, unul dintre cei trei raniți are arsuri foate grave, de peste 90% pe corp, și a fost dus la Spitalul Floreasca."Explozia a dus la decesul…