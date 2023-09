Cluj-Napoca se sufocă de o săptămână sub povara unui miros insuportabil. Oamenii își varsă năduful în versuri „In Cluj-Napoca, traiu-i scump / Dar are o virtute / Pe aer inca n-au pus preț / de-l tragi in piept, dar pute!” Aceste rime create de un anonim contemporan rezuma satisfacator situația din orașul de pe Someș, unde locuitorii municipiului traiesc de mai bine de o saptamana sub povara unui miros insuportabil. Candidații la calitatea de suspect, potrivit localnicilor, sunt groapa de gunoi și o ferma din apropierea orașului Pentru a afla cauza care ii face pe clujeni sa respire greu, precum personajul in negru dintr-un film celebru, a fost adus un laborator care monitorizeaza calitatea aerului. … Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

- Lucrarile interminabile din municipiul Bacau i-au exasperat pe locuitori. Oamenii sunt deranjați de gropile care nu se mai astupa, dar și de praful pe care utilajele și autovehiculele il ridica in aer. Zona de sud a orașului este printre cele mai afectate, din cauza decopertarilor de pe E85. „Calitatea…

- Un miros insuportabil i-a suprins pe locuitorii mai multor cartiere din Cluj-Napoca. Revoltati, oamenii au facut sesizari la Garda de Mediu. Comisarii au verificat atat vechea groapa de gunoi de la Pata Rat, cat si depozitul de deseuri.

- Clujenii traiesc un adevarat cosmar. In intreg orasul, precum si in zona metropolitana domneste un miros pestilential, iar oamenilor li se face efectiv rau pe strada. Potrivit Monitorul de Cluj, oamenii au facut sesizari peste sesizari in speranta ca situatia se va rezolva.

- In pline zile caniculare, Clujul este cuprins de un miros de-a dreptul insuportabil, iar sesizarile cetațenilor nu se mai opresc. Președintele Consiliului Județean Cluj transmite ca deja s-au aplicat sancțiuni, iar Agenția de Mediu a fost informata in legatura cu aceasta problema in urma cu cateva zile.

