Stiri pe aceeasi tema

- Micutii clujeni s-au intors la crese, iar de saptamana viitoare vot putea merge si la gradinita. De asemenea, parintii cu venituri mici vor primi sprijin financiar pentru plata bonelor. Banii vin de la bugetul local.

- A fost emis un Ordin comun care stabilește masurile necesare pentru redeschiderea creșelor, gradinițelor și activitaților afterschool. Ordinul a fost trimis luni, 15 iunie, spre publicare in Monitorul Oficial.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara, la TVR 1, ca este posibil ca in aceasta vara sa fie deschise after school-urile, gradinitele si cresele private, „in conditiile in care contextul epidemiologic o va permite”. „In situatia in care contextul epidemiologic permite și masurile de…

- Este forfota in școlile care vor gazdui din 2 iunie cursurile de pregatire și probele pentru examenele naționale. Cadrele și personalul tehnic reașaza bancile in clase, traseaza circuite de acces și ieșire din școli, amenajeaza filtre pentru decontaminare și monteaza dozatoare cu biocide. Fiecare elev…

- Romanii care merg din 1 iunie la terase vor fi supuși unui triaj observațional, facut de personalul localurilor. Avocatul Ana-Maria Udriste a explicat care este diferența intre triajul care va fi facut la intrarea pe terase și cel epidemiologic, obligatori la intrarea in spațiile publice inchise.Romanii…

- Guvernul analizeaza posibilitatea deschiderii creselor, gradinitelor si a after school-urilor private, in anumite conditii stricte, dupa data de 15 iunie, daca evolutia epidemiei de coronavirus va permite acest lucru.

- Reprezentanti ai INSP au facut recomandari pentru redeschiderea gradinitelor. Copiii vor trebui sa pastreze o distanta de 1,5 metri unul fata de altul, potrivit INSP. Triajul epidemiologic se va face in fiecare zi.

- Germania a inceput in urma cu o saptamana sa relaxeze masurile privind starea de urgenta si a anuntat redeschiderea graduala a tuturor activitatilor si afacerilor. In Schwerin, oras din nordul Germaniei, din regiunea Macklenburg-Vorpommern, restaurantele si terasele s-au redeschis. Pe terasa Cafe &…