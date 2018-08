Muzeul National de Istorie a Transilvaniei (MNIT) gazduieste marti expozitia "O tablita cerata de la Rosia Montana", un prim eveniment dedicat acestui tip de exponat. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de MNIT, este vorba de doua dintre "foile" unui triptic, descoperite in galeria Sfanta Ecaterina, in 1855, reprezentand un contract de imprumut incheiat la Deusara, in data de 20 iunie 162 e.n.. Tablita cerata va fi expusa pentru o singura zi in cadrul muzeului. "Expozitia are scopul de a releva unele dintre cele mai fascinante documente in limbile latina si greaca descoperite la Rosia Montana…