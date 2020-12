Luptatorul K1 Ciprian Mariș și-a cerut iubita in casatorie cu ajutorul poliției, dupa ce oamenii legii au oprit-o in trafic pe Madalina, pe Bulevardul Muncii.Rutierii i-au cerut sa arate daca are trusa de prim ajutor in portbagaj, iar din spate a aparut și Ciprian Mariș, care i-a adus un superb buchet…