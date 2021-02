Stiri pe aceeasi tema

- Adrian-Gabriel Ilie, medic primar ORL la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, le cerea pacienților mita in valoare de 500 de euro pentru o operație la nas. Este vorba de o procedura denumita in termeni tehnici drept „rinoplastie corectoare”. Banii ar fi ajuns…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat ca doreste sa aiba un dialog cu omologul sau din Italia, dupa ce au existat hotarari judecatoresti pronuntate in Romania, dar care au avut un deznodamant poate neasteptat in Italia, dorind astfel sa fie gasite cele mai bune solutii pentru reglementarea…

- Primarul din orasul Simleu Silvaniei, Septimiu Turcas, a fost condamnat, definitiv, la trei ani de inchisoare, cu suspendare, pentru abuz in serviciu contra intereselor publice, potrivit unei decizii a Curtii de Apel Cluj, care mentine sentinta data in prima instanta, de Tribunalul Maramures.…

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedinte al Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania si viitor presedinte al Curtii de Apel Cluj, transmite un mesaj unitate si libertate, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Judecatoarea aminteste episodul din 1990, de la Alba Iulia, cand Corneliu Coposu a fost…

- Cunoscuta judecatoare Dana Girbovan, președinte Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, va fi viitorul președinte al Curții de Apel Cluj, din 1 ianuarie 2021. Potrivit unor surse citate de clujust.ro, aceasta a casigat concursul pentru functie. Rezultatele nu au fost inca anuntate oficial.…

- Tribunalul Cluj a admis, joi, cererea fostului subprefect al Clujului Gyorke Zoltan, care a obținut in instanța repunerea in funcție și a decis obligarea primului ministru Ludovic Orban la suportarea unei amenzi pentru refuzul de a pune in executare o hotarare judecatoreasca definitiva. Gyorke Zoltan…