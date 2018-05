Sute de persoane au participat, luni, la slujba de inmormantare a cunoscutei disidente anticomuniste Doina Cornea, ce a avut loc in foaierul Casei Universitarilor, aflat langa sediul central al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, la care aceasta a predat cu ani in urma. Peste 400 de persoane, printre care s-au numarat fostul presedinte al Romaniei Emil Constantinescu sau poeta Ana Blandiana, au asistat la eveniment. "Viata si, mai ales, posteritatea Doinei Cornea, trebuie vazuta la scara istoriei nationale. In acelasi timp, modul in care si-a transformat viata in destin o fac sa fie acel…