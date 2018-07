Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 9.000 de candidati vor sustine, miercuri, proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant, la una din cele 98 de probe de examen. Rezultatele finale vor fi afisate pe 27 iulie, la centrele de examen si pe site-ul definitivat.edu.ro, anunta Ministerul Educatiei Nationale.

- Joi, 12 iulie 2018, ora 19:00 va avea loc Ceremonia de rotire a Colanului, respectiv schimbarea presedintelui Clubului Rotary din Targu Jiu. In fiecare an, incepand cu 1 iulie, Clubul Rotary are un nou președinte in frunte cu Catalin Daneț. „Anul rotarian 2017-2018 a fost un an desfașurat sub…

- Un numar de 844 de candidati vor sustine, pe 18 iulie, in Capitala, proba scrisa a examenului de definitivat, potrivit unui centralizator al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Rezultatele...

- Un impatimit cautator de comori din Olt sustine ca detine peste 20 kilograme de roca stelara. A incercat sa obtina un buletin de analiza de la Institutul Geologic al Romaniei, insa nici pana astazi cercetatorii nu i-au certificat averea.

- EVALUARE NATIONALA 2018 SUCEAVA: Potrivit prof. Cezar Anutei, purtator de cuvant al Inspectoratului Scolar Suceava, „elevii vor sustine probele in spatii speciale, nu impreuna cu colegii lor. Timpul de rezolvare a cerintelor se prelungeste cu maxim o ora". Aproape 6.000 de elevi de clasa a…

- Examenul incepe astazi, cu proba scrisa la limba și literatura romana. Miercuri, 13 iunie, este programata matematica. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iunie, pana la ora 12, iar in aceeași zi se pot depune contestații (in intervalul orar 14-19). Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.…

- Elevii din clasa a VI-a vor susține, miercuri, proba la limba romana și comunicare, in cadrul Evaluarii Naționale, informeaza Ministerul Educației. Rezultatele obtinute nu vor fi publice si nu vor fi trecute in catalog, scrie Mediafax.Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei,…

- O scoala din Drobeta Turnu Severin a reusit sa implementeze cu succes un program after-school cu eforturi proprii pentru clasa pregatitoare. Profesorii au scos bani din buzunarul lor, astfel incat proiectul sa se deruleze fara probleme. Copiii servesc pranzul la scoala, isi fac temele, participa la…