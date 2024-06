Cristian Terheș (AUR): “Agricultura noastră este distrusă, pas cu pas, de către birocrații de la Bruxelles!” „Romania ar putea furniza hrana aproape intregii Europe! Dar, prin ordine de la Comisia Europeana, de la Bruxelles, agricultura noastra este distrusa.PSD și PNL au susținut adoptarea in ultimii ani a unui amalgam de legi care favorizeaza fermele mari in detrimentul gospodariilor agricole mici și, implicit, pe țaranii romani. Fermierii romani au parte de unele dintre cele mai mici subvenții din intreaga Uniune Europeana. In același timp, importurile necontrolate ale cerealelor din Ucraina baga fermierii romani in faliment.Putem redeveni granarul Europei, putem fi ”hambarul” ei, in care sa se produca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- NATO elaboreaza planuri privind transferul de trupe americane la granițele Rusiei in cazul unui presupus posibil atac al Rusiei asupra uneia dintre țarile Alianței.Potrivit publicatiei britanice "The Daily Telegraph" citata de TASS și preluata de Rador Radio Romania, se creeaza mai multe coridoare…

- Redam integral mesajul senatorului AUR Claudiu Tarziu:“ Dragi prieteni,Mai este puțin timp pana pe 9 iunie, ziua cea mare.Ziua in care trebuie sa alegem daca ne schimbam destinul național sau nu.Ziua in care vom decide daca oprim deconstrucția Romaniei și incepem reconstrucția ei.Ziua in care vom vom…

- Cancelarul german Olaf Scholz este sub presiune pentru a o sprijini pe presedinta in exercitiu a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un al doilea mandat, daca blocul ei conservator se va clasa pe primul loc in alegerile pentru Parlamentul European de saptamana viitoare, informeaza dpa, relateaza…

- Cancelarul german Olaf Scholz este sub presiune pentru a o sprijini pe presedinta in exercitiu a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un al doilea mandat, daca blocul ei conservator se va clasa pe primul loc in alegerile pentru Parlamentul European de saptamana viitoare, informeaza dpa. Castigatorul…

- Traian Basescu critica felul in care președintele Klaus Iohannis și-a anunțat intențiile de a ‘candida’ pentru funcția de secretar general al NATO. „Daca voia o funcție la Uniunea Europeana sau la NATO, trebuia de acum un an sa declanșeze o adevarata campanie prin Ministerul de Externe, sa iși faca…

- George Simion a facut anunțul. Intr-o ediție transmisa live de Gandul , George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor, a dezbatut listele și obiectivele AUR pentru alegerile europarlamentare. George Simion a subliniat importanța candidaților de pe lista AUR, menționandu-i pe Gheorghe Pipera,…

- Polonia va incerca sa obtina in viitoarea Comisie Europeana postul de comisar european pentru aparare, daca va fi creat acest post ce nu exista in actualul executiv comunitar, a declarat duminica fostul premier polonez Ewa Kopacz, in prezent vice-presedinta a Parlamentului European. Presedinta Comisiei…

- Uniunea Europeana sa pregateste sa introduca taxe vamale la importurile de cereale din Rusia si Belarus, in ideea de a-i linisti pe fermieri si unele state membre, informeaza Financial Times citand surse din apropierea acestui dosar. Bruxelles-ul s-a opus mult timp presiunilor venite din Polonia si…