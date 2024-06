Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de condamnare a fostului președinte Donald Trump a creat valuri de emoție in spațiul public american, insa piețele nu s-au aratat realmente zguduite, considera Claudiu Cazacu, analist XTB.

- Zonele din apropierea marilor orașe au devenit in ultimii ani o alternativa tentanta pentru cumparatorii interesați sa faca o achiziție prezentand unele avantaje evidente - prețuri mai mici, suprafețe de multe ori mai generoase și oportunitatea de a avea propria gradina.

- Ritmul schimbarilor inregistrate de sectorul auto este fara precedent, vehiculele moderne devenind tot mai computerizate, ceea ce transforma componentele software in elemente esențiale pentru automobile, insa piața auto a avut de-a face cu un inceput de an dificil, arata Radu Puiu, analist financiar…

- Europa Centrala si de Est (CEE) devine o zona tot mai relevanta pentru expansiunea internationala a afacerilor, avand in vedere perspectivele economice favorabile, se arata intr-o analiza realizata de iBanFirst, referitoare la provocarile companiilor din aceasta regiune, scrie Agerpres. „FMI prognozeaza…

- Studiul KilometrulBine despre siguranța rutiera pietonala in Romania. Atat pietonii, cat și șoferii incalca regulile de siguranța rutiera și pietonala, reiese dintr-un studiu derulat la cererea KilometrulBine Traversarea neregulamentara a strazii se situeaza in topul comportamentelor negative, cu o…

- Trendurile arata ca, in ciuda majorarilor de preț și a provocarilor din industria aviatica, și in 2024 industria turismului va beneficia de profit in urma vacanțelor rezervate, arata intr-o analiza, Claudiu Cazacu, consultant de strategie in cadrul XTB Romania, companie de tranzacționare și investiții…

- La inceput de an, Timișoara și-a consolidat poziția pe harta imobiliarelor din Romania, atragand tot mai mult atenția cumparatorilor, dar și micilor investitori. Aceasta este concluzia la care au ajuns cei de la Imobiliare.ro, care recent, alaturi de agenți imobiliari, dezvoltatori și investitori s-au…