Clubhouse se lansează pe Android Clubhouse si-a lansat aplicatia de Android, in versiune beta. Deocamdata, disponibilitatea acesteia este limitata doar la nivelul Statele Unite. Oficialii companiei spun ca vor sa asculte feedback-ul utilizatorilor in urmatoarele cateva saptamani, sa adauge restul de facilitati, care, deocamdata, lipsesc si sa inceapa, apoi, sa extinda disponibilitatea. Dupa cele cateva saptamani de testare, Clubhouse pentru Android va fi lansata in tarile vorbitoare de limba engleza. Din acest moment, americanii vor putea folosi chatroom-urile din Clubhouse, iar utilizatorii din restul lumii pot apela la magazinul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a inceput testarea unui nou instrument de socializare, in care elementul principal este localizarea – grupurile de participanti se creeaza pe criteriu geografic, cu scopul punerii in legatura a oamenilor care locuiesc in aceeasi zona. Disponibila doar celor peste 18 ani, sectiunea Neighborhoods…

- Google a anuntat “Entertainment Space”, o aplicatie dedicata tabletelor cu Android, care se doreste a fi un fel de hub central pentru zona de divertisment. Din aceasta aplicatie vor putea fi accesate filme si seriale, jocuri si carti. “Entertainment Space” va fi parte integranta a tabletelor cu Android,…

- Inca de la retragerea suportului Google de pe sistemul sau de operare bazat pe Android, Huawei a cautat sa imbunatațeasca constant magazinul propriu de aplicații, lansat ca o alternativa la Google PlayStore. Sigur, nimic nu se putea rezolva peste noapte, iar producatorul chinez lucreaza in continuare…

- GTM Managing Services, companie care furnizeaza servicii software pentru evaluarea si administrarea daunelor cat si a reparatiilor si lucrarilor de mentenanta pentru industria auto, a investit 2 milioane de lei intr-o aplicatie care digitalizeaza complet procesul de constatare auto, a anuntat luni…

- Facebook a anuntat doua noi feed-uri de continut pentru aplicatia sa mobila. Acestea se numesc Favorites (Favoriti) si Recents (Recente), urmand sa acomodeze, dupa cum sugereaza si denumirile, postarile prietenilor si entitatilor favorite, respectiv cele mai recente postari. Pentru Favorites, utilizatorul…

- Aplicația de mesagerie privata Signal a fost blocata in China din cauza ca nu poate fi interceptata, ea devenind o amenințare pentru guvernele autoritare, scrie go4it.ro . Dupa ce WhatsApp a anunțat ca va imparți cu Facebook datele utilizatorilor, in scopuri comerciale, tot mai mulți oameni au cautat…

- Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA Sibiu este definit de multa vreme drept un loc ideal pentru pastrarea spiritului romanesc autentic. Iata ca, in prezent, muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului a pașit pe o noua treapta tehnlogica, extrem de necesara și in tot ceea ce ține de cultura.…

- Telefonul a inceput sa devina și principalul mijloc prin care ne culegem informația. Noi, la Automarket, observam asta tot mai des in statisticile noastre de audiența. Aproape doua treimi din vizitatorii noștri vad știrile sau testele noastre pe ecranul telefonului. Cel mai probabil, in acest moment…