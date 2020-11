Clotilde Armand, șocată total. Nu a găsit pe nimeni la muncă Clotilde Armand susține ca a fost in vizita surpriza in Piața Mureș, la Complexul Piața Mureș in care funcționeaza doua instituții ale Primariei, unde a avut un șoc. Noul primar al Sectorului 1 susține ca nu a gasit pe nimeni la munca, deși exista 40 de angajați. „Am avut un șoc. Am fost in Piața Mureș. In cladirea din Complexul Piața Mureș funcționeaza 2 instituții ale primariei: Compania de Investiții la etajul 1 și direcția de Salubrizare la etaj. Tot in aceasta cladire a funcționat Biroul Electoral de Sector... și tot aici a avut fostul primar sediul de campanie. In numele transparenței va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

