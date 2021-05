Clotilde Armand o ia pe urmele Robertei Anastase: a încurcat aritmetica pe Facebook Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a estimat, pentru urmaritorii ei de pe Facebook, numarul de coli folosite de birocrația din Primarie. "Cand am ajuns la primarie am gasit 3.000 de angajati si daca vorbim doar de aparatul primariei sunt 5 milioane de coli A4 folosite anual, ceea ce inseamna 100 de pagini pe zi de angajat", a declarat aceasta. Din nefericire, matematica nu ii da dreptate. Un an are 52 de saptamani. Daca presupunem ca s-au lucrat 5 zile pe saptamana, numarul de foi este 5 000 000 / 3 000 / 52 / 5 = 6,4. Cifra ar crește daca scadem zilele de concediu, dar ramane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

