- Șapte oameni au ajuns la spital in noaptea de Inviere, iar un barbat a murit dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul slujbei. Alte 19 persoane au primit asistența medicala in zona bisericilor.

- Doi muncitori au cazut de la inaltime, marti dimineata, pe un santier de constructii din Sectorul 3, București, unul dintre ei decedand, celalalt fiind in stare grava la spital.Cei doi muncitori ar fi cazut de la o inaltime de aproximativ 50 de metri, scrie Agerpres.ro.

- A murit actrita Aimee Iacobescu, apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, a murit la varsta de 71 de ani. Artista ar fi suferit de cancer. A absolvit Sectia de Actorie a Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica „Ion Luca Caragiale“ din Bucuresti (IATC) in 1968. Fiica…

- Doi caini din Australia care au pazit cadavrul stapanului lor mort și-au gasit o noua casa. Dupa ce un barbat in varsta a murit singur, cei doi cani ai lui, Indigo și Blue, i-au vegheat trupul neinsuflețit timp de doua saptamani, pana cand a fost gasit de cineva. Totul s-a intamplat pe insula australiana…

- Imagini de la accidentul din Cozmești in care au murit doi soți au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate in zona. Cuplul nu a avut nicio șansa de supraviețuire, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata pe calea ferata de trenul InterRegio Suceava – Bucuresti. In imagini se observa…

- Valeriu Cristian Barbuica, din Targu Jiu, tatal unui copil de un an si patru luni care a murit duminica trecuta pe patul Spitalului de Urgenta „Bagdasar Arseni“ din Bucuresti, face declaratii grave la adresa personalului medical de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Gorj.

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”, initiat de Consiliul Judetean Gorj, joi, 1 februarie 2018, orele 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti, Expozitia internationala…

- Inmormantarea istoricului Neagu Djuvarava avea loc duminica, 28 ianuarie. Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Vor fi aduse onorurile militare cuvenite pentru un Cavaler…