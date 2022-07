Stiri pe aceeasi tema

- Casa unui bistrițean și curtea au fost inundate dupa ce o conducta Aquabis ce trece prin proprietatea sa s-a spart. Bistrițeanul a depus plangere la poliție. In urma cu trei zile, barbatul a contactat Aquabis pentru reclamarea problemei. Reprezentanții Aquabis au raspuns foarte greu solicitarilor, iar…

- O tanara din Cluj-Napoca a fost harțuita de un rapper și amenințata cu moartea de prietenul acestuia. Tanarul susține ca a fost batut de un polițist cand a fost chemat la secția de Poliție.

- Revoltator ce se intampla la Ștefanești! Caz revoltator la Ștefanești! Romii din zona Zavoi lasa libere animalele pe care le au, iar acestea dau iama pe proprietațile oamenilor din zona, provocand mari pagube. Unul dintre proprietarii afectați a facut sesizari la Poliție, insa romii s-au ales doar cu…

- AȘTEPTARE… Familia barbatului din Bunești, care, in februarie, a fost la un pas sa fie sfașiat de cainii lasați liberi, ai unui cioban din marginea satului, s-a suparat acum și pe polițiști. Oamenii spun ca, dupa ce s-au facut publice cele intamplate, nu mai puțin de șase agenți de Poliție au venit…

- Un urs a intrat intr-o gospodarie din Petriș, in aceasta dimineața! Proprietarii au chemat jandarmii, insa ursul a apucat sa omoare doua animale și sa plece. Un apel la 112 anunța prezența unui urs in localitatea Petriș. Acesta a intrat intr-o gospodarie, omorand doua animale. Proprietarul a sunat dupa…

- Un urs a intrat in aceasta dimineața intr-o gospodarie din localitatea Petriș. Doua animale domestice au fost omorate, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Nasaud. Joi dimineața, in jurul orei 05.00, un urs a intrat in gradina unei gospodarii din localitatea Petriș. Jandarmii bistrițeni…

- Un baiețel de un an și doua luni din localitatea vasluiana Fruntișeni a fost gasit decedat in condiții suspecte duminica seara. Mama l-a lasat dormind intr-o camera, ulterior sesizand ca acesta nu se mai afla in pat. Copilul a fost gasit decedat cateva ore mai tarziu la 500 de metri de casa. Mama a…

- FOTO ȘTIREA TA: Mașina vandalizata in Alba Iulia, in timpul unor lucrari. Proprietarul a anunțat poliția Un cetațean din Alba Iulia a transmis ca și-a gasit mașina vandalizata. Acesta ii banuiește pe muncitorii care au lucrat in zona și a facut o plangere la Poliție. ”In urma unor lucrari facute vineri…