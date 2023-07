Clipe de coșmar în aeroport pentru Maria Dragomiroiu In urma cu patru zile, Maria Dragomiroiu și Sanda Ladoși au susținut un concert pentru comunitatea romaneasca din Nurnberg, Germania. Au mers cu o companie low-cost și la intoarcere au avut parte de un adevarat coșmar, alaturi de alți 148 de romani. 48 de ore de coșmar pentru Maria Dragomiroiu Avionul cu care urmau sa se intoarca in Romania s-a defectat și compania nu a gasit altul cu care sa il inlocuiasca, așa ca i-a cazat pe pasageri la hotel pentru o noapte. In urmatoarea zi, artistele s-au intors la aeroport, au facut toate formalitațile și s-au urcat in avion. Insa, nici atunci nu au plecat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Probabil te-ai gandit ca iepurele este principal personaj al poveștii, insa adevarul este altul. Este vorba despre oposum, un animal care nu traiește in țara noastra, fiind cunoscut pentru faptul ca leșina de indata ce este speriat.Familie de oposum/ProfimediaDe ce leșina oposumul in urma unei sperieturi?Mulți…

- Mai mulți romani care au lucrat in Franța acuza agenția de munca temporara AB2PRO ca nu a respectat contractele semnate. Potrivit acestora, ar fi trebuit sa aiba de lucru 35 de ore pe saptamana, dar asta nu s-a intamplat. In plus, nu le-ar fi platit nici transportul din țara sau parte din naveta zilnica,…

- Doar 11% dintre elevii romani cu varsta cuprinsa intre 6-14 ani sunt in zona "functional", respectiv inteleg ce citesc, in timp ce 42% dintre elevi sunt in zona "nefunctional", iar 47% in zona "minim functional", potrivit Raportului National de Literatie, editia 2023. Ministrul Educatiei, Ligia Deca,…

- O parte dintre zborurile Wizz Air de pe Aeroportul Henri Coanda au inregistrat intarzieri marti dimineata de pana la aproape doua ore, din cauza unor probleme IT la unul din subcontractorii sai, iar check-in-ul a trebuit facut manual, au anuntat reprezentantii companiei aeriene. ‘Wizz Air informeaza…

- Intr-un amplu interviu, Dan Dediu și-a susținut colegii din comisia de evaluare care nu i-au acordat lui Nicolae Covaci nota necesara pentru a deveni membru al Uniunii Compozitorilor din Romania."Din pacate, lucrarea pe care a susținut-o la noi nu a reușit sa convinga colegii din secția jazz/pop de…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Carții, in data de 21 aprilie 2023,de la ora 18,00, Asociația „Dacia" din Nurnberg (Germania) organizeaza, la Centrul Cultural Romano-German "Dumitru Dorin Prunariu", lansarea a doua volume aparute in Romania: "Ingerul meu, Gabriel – Ghid de vindecare a suferintelor…

- Un barbat din Germania a cumparat o cutie de 1 litru de lapte din supermarket. Ajuns acasa a descoperit ca a fost pacalit. Asadar, practicile dubioase ale marilor lanțuri de magazine ii nemulțumesc tot mai mult pe clienți, atat in Romania, cat și in strainatate. Un neamt care a ales sa-si cumpere laptele…

- Benjamin Ferencz, ultimul procuror supravietuitor al proceselor de la Nurnberg din Germania, a murit la varsta de 103 ani. Nascut in Romania, el a fost printre cei care au adus in fața justiției criminalii de razboi naziști dupa al Doilea Razboi Mondial.