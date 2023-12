Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantul Arena by Casa EMA cauta ospatar, ajutor bucatar, camerista și ingrijitoare. Crama Jelna are nevoie de personal contabilitate primara. Noi locuri de munca, disponibile in Bistrița și la SPA Shoes, Stewo Plast Nasaud, Leoni, Masterfoam, Electroplast sau Rombat. Oferta completa – mai jos:…

- Stewo Plast Nasaud cauta personal curațenie. Se ofera salariu atractiv, transport asigurat, bonuri de masa de 30 lei/zi lucratoare. Restaurantul Arena by Casa EMA cauta ospatar, barman și ajutor bucatar. Clinica Sanovil are nevoie de specialist marketing & comunicare și infirmiera part-time. Oferta…

- Barbatul in varsta de 34 de ani din Bistrita suspectat ca si-a ucis sotia este internat in spital, el fiind supus unei interventii chirurgicale dupa ce s-ar fi ranit singur. Barbatul ar fi fotografiat cadavrul si a postat imaginea la sectiunea „Story”, pe Facebook, iar un vecin care a vazut fotografia…

- Masterfoam angajeaza operatori producție, tehnicieni mentenanța și magazineri. Restaurantul Arena by Casa EMA cauta ospatar, barman și ajutor bucatar. Clinica Sanovil are nevoie de farmacist, specialist marketing & comunicare, infirmiera part-time. Oferta completa – mai jos: ********************* Clinica…

- Astazi, politistii din cadrul Politiei orasului Beclean au intervenit la un accident rutier produs in vecinatatea Drumului National 17, la o trecere la nivel cu cale ferata. La locul evenimentului politistii au constatat faptul ca un autoturism condus de o femeie de 56 de ani, din Archiud a fost acrosat…

- Salina Turda SA angajeaza personal: ????FEMEIE DE SERVICIU – 2 posturi. ????Cerințele postului – Studii: – minim studii generale; – Cursul de igiena – constituie avantaj; – Pastrarea igienei și a curațeniei la locul de munca; – Seriozitate ➕Oferim: – Mediu de lucru intr-un ambient placut; – Posibilitatea…

- Incepand cu data de 2 octombrie 2023, Farmacia Sanovil de la Policlinica Noua, situata pe strada 1 Decembrie nr. 17, marcheaza un moment de referința pentru comunitatea din Bistrița. Ea va deveni prima farmacie din oraș care este deschisa zilnic pana la ora 24:00. Aceasta inițiativa inedita raspunde…

- Colegiul National "Mihai Eminescu" cu sediul in Constanta, strada Traian, nr. 19, in temeiul art. 18 din HG nr. 1336 2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza,…