Climatologii studiază fenomenul "cutremurelor de gheață" Un fenomen provocat de vremea geroasa, cunoscut sub numele de „cutremur de gheața", care se caracterizeaza prin zgomote puternice și, uneori, trepidații asemanatoare cutremurelor mici, a fost simțit in jurul orașului Chicago, relateaza CNN. Trent Ford, climatolog din statul Illinois, a spus ca nu exista un sistem oficial de raportare a cutremurelor de gheața, care au loc dupa ce solul ingheața

- Cutremurele de gheața, fenomen provocat de vremea geroasa, au fost simțite in jurul orașului Chicago, generand zgomote puternice și, uneori, trepidații asemanatoare cutremurelor mici. Vremea din ultima perioada ar putea genera astfel de fenomene și in Romania, asta pentru ca avem parte de schimbari…

- Un fenomen provocat de vremea geroasa, cunoscut sub numele de „cutremur de gheața”, care se caracterizeaza prin zgomote puternice și, uneori, trepidații asemanatoare cutremurelor mici, a fost simțit in jurul orașului Chicago, relateaza CNN.

