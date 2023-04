Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu da asigurari ca in acest moemnt in guvern se lucreaza la un set de masuri privind inflație prețurilor la alimente, fara a fi necesar sa fie plafonat prețul. Inflația alimentara este mult mai mare decat cea prognozata de 15,5% de catre INS, ea este chiar dubla. ,,Inflația…

- Directorul CIA, William Burns, a subliniat joi ca razboiul Rusiei in Ucraina ar putea reconfigura planurile Chinei in ceea ce priveste Taiwanul, relateaza CNN, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- „Este o onoare si o placere sa particip astazi (luni -n.r.) la primul Forum al Grupului Bancii Europene de Investitii. Va multumesc, domnule presedinte Hoyer, pentru aceasta initiativa oportuna de a aduce impreuna actori publici si privati pentru a discuta si a cauta cele mai bune solutii pentru «Adaptarea…

- „Statele Unite nu au notificat Rusia printr-un canal diplomatic cu privire la vizita lui Biden la Kiev. Nu am oferit garanții privind siguranța sa”, a declarat Alexandr Bortnikov, directorul FSB, pentru agenția TASS, relateaza Reuters HotNews.ro.Comentariile sale vin la o zi dupa ce Jake Sullivan, consilierul…

- Cel mai inalt diplomat al Chinei a descris doborarea unui balon de catre SUA drept „absurda și isterica”, precum și un abuz de utilizare a forței. Vorbind pe scena conferinței de securitate de la Munchen sambata, Wang Yi a spus: „Nu arata ca SUA este puternica; dimpotriva, arata ca este slaba”, relateaza…

- Pretul gazului pe piata europeana a scazut vineri la sub 50 de euro pe megawatt-ora, de aproape sapte ori mai mic decat maximul istoric inregistrat in primele zile ale invaziei rusesti in Ucraina, relateaza AFP. Este, de asemenea, cel mai mic pret care se inregistreaza in ultimul an si jumatate. Datorita…

- ​BCR a revizuit in scadere la 8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2023, de la 8,7%, datorita așteptarilor de ieftinire a materiilor prime agricole și a energiei, arata o nota transmisa investitorilor.

- Gigantul anglo-olandez Shell a anunțat profituri record pentru anul 2022 datorita creșterii prețurilor la energie in urma invaziei Rusiei in Ucraina. Cu toate acestea, acest lucru a dus la creșterea facturilor la energie pentru gospodarii și intreprinderi. Gigantul din domeniul petrolului și gazelor…