Stiri pe aceeasi tema

- Ceopatra Stratan și Edward Sanda sunt, oficial, soț și soție. Cei doi artiști și-au unit destinele in urma cu puțin timp, fotografiindu-se in cele mai romantice ipostaze, imediat dupa ce au spus marele „DA”.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au unit destinele astazi, 14 august 2021. Cei doi traiesc cele mai frumoase momente din viața lor, iar primele imagini de la evenimentul mult așteptat au inceput sa apara.

- Ziua ce a mare a venit pentru Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Cei doi se var casatori astazi, dupa un an de relație. Artista in varsta de doar 18 ani este in culmea fericirii și așteapta cu nerabdare sa imbrace rochia de mireasa. „Voiam sa va reamintesc, in caz ca ați uitat, ca azi ma insor. Ma insor!…

- Cea mai așteptata nunta a acestei veri va avea loc sambata, 14 august, iar Cleopatra Stratan și Edward Sanda deja au defilat in rochia de mireasa și costumul de mire pregatite pentru weekend. Cei doi au lansat astazi o piesa noua, in cei doi sunt imbracați in mire și mireasa, scrie SHOK.md.

- Saptamana trecuta s-a incheiat cu mare petrecere pentru Simona Halep și Toni Iuruc, asta deoarece aceștia s-au casatorit civil. Imediat dupa eveniment au mers sa-și aștepte invitații la vila din Izvorani, acolo unde s-au distrat cu toții pana in zori. Tenismena a publicat primele fotografii.

- Dupa aproape 9 luni de la logodna, in iunie 2021, Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au mutat impreuna in București. De curand, cuplul a dezvaluit cand va avea loc nunta lor și cum va arata evenimentul. Cleopatra Stratan și Edward Sanda au dezvaluit cand se vor casatori și cum…

- Ianca Simion e fiica in varsta de 16 ani a lui Razvan Simion, prezentatorul de la Antena 1. Tanara nu apare in emisiuni alaturi de tatal ei celebru, insa e foarte activa pe Instagram, acolo se afișeaza des in compania iubitului. Razvan Simion a fost foarte discret de-a lungul anilor in ceea ce privește…

- Ariana Grande s-a casatorit in mare secret, pe 15 mai, cu iubitul ei, Dalton Gomez, cel cu care traiește o frumoasa poveste de dragoste de peste un an. Celebra artista a publicat ieri pe Instagram primele imagini de la nunta, in rochia de mireasa.