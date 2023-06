Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul Hotel Melody, un simbol al orașului, a fost vandut Fundației Sapientia, care patroneaza Universitatea Sapienția, finanțata de statul ungar, in anul 2020. Primaria nu și-a exercitat dreptul de preempțiune, iar acum viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, explica decizia autoritaților.Amintim ca in…

- Continue reading Celebrul ”țepar” Traian Onuc și acolitul sau Pavel Jașcau mai au un dosar penal, tot pentru inșelaciune, dupa ce ar fi convins mai multe persoane sa cumpere apartamente pe care nu le puteau vinde at Info real.

- Water Park-ul din Craiova anticipeaza ca vara aceasta va fi vizitat de foarte multi oameni, asa ca investeste peste 225.000 de euro in mobilier, articole de plaja, dar si in revopsirea si refacerea fisurilor din cele opt bazine ale complexului. Complexul Water Park Craiova a publicat in SEAP un anunt…

- Patru dintre cele mai mici comune din sud-estul judetului s-au aliat ca sa-si cumpere microbuze electrice. Astfel, comuna Grozesti a scos la licitatie contractul de achizitie a doua asemenea microbuze noi, cu 19 locuri pentru pasageri,care ar urma sa acopere si comuna Prisacani. Suma alocata, 2,46…

- Se pare ca SUA au avut acces la „planurile interne” ale grupului Wagner, susținut de Kremlin, care au aratat ca grupul „a cautat sa cumpere arme de la Turcia, un aliat al NATO”, a informat Washington Post pe 8 aprilie, citand documentele de razboi secrete au aparut recent pe internet. Fii…

- Saveta Bogdan are mari planuri de viitor! Indragita artista vrea sa se casatoreasca la varsta de 77 de ani. Cantareața iși dorește un soț american. Ce condiții trebuie sa indeplineasca barbatul care ii poate cuceri inima interpretei. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In anii 2000, Claudiu Patrașcu era unul dintre cei mai renumiți „crai de Dorobanți”. Au apus insa vremurile acelea in care barbatul invartea banii și domnișoarele pe degete. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe afacerist in fața unei spalatorii, in…

- Selly se pregatește sa-și schimbe mașina și sa-și cumpere și „o decapotabila de weekend”. Chiar daca spune ca a știut mereu sa aprecieze valoarea banului, tanarul influencer Selly recunoaște ca cheltuie in jur de 700 de euro pe zi. Ce aroganța face Selly dupa ce a declarat ca este un om cumpatat și…