Claudiu Marcu a sustinut la Farul Constanta un curs de instruire in privinta deciziilor de arbitraj (GALERIE FOTO)

- FCV Farul Constanta va intalni, in etapa a 29-a a Ligii I la fotbal, pe FC Botosani. Meciul se va disputa joi, 3 martie, de la ora 18.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, aceasta fiind ultima reprezentatie a „marinarilor” in fata propriilor suporteri, in sezonul regulat. Cu 45…

- In clasament, echipa de pe litoral se afla pe loc de play off, sase, cu 42 de puncte, in timp ce FC Arges ocupa pozitia a saptea, cu 38 de puncte. In etapa a 27 a a Ligii 1, Farul Constanta va juca pe teren propriu, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu, cu FC Arges.Partida este programata luni, 21 februarie,…

- Week-end important pentru FCV Farul Constanta, care va intalni, sambata, 12 februarie, de la ora 14.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, pe FC Voluntari, intr-o partida contand pentru etapa a 26-a a Ligii I la fotbal. Cu o zestre de 35 de puncte si aflati momentan pe locul sase…

- Conditiile atmosferice nu permit desfasurarea partidei pe terenul central al bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu.Farul Constanta sustine astazi, la baza sportiva a Academiei Hagi, de la Ovidiu, o partida amicala cu echipa bulgara Cerno More Varna.Initial, confruntarea urma sa se dispute cu spectatori,…

- FCU Craiova a pierdut cu 3-2 partida cu Farul Constanța, de la Ovidiu, dar jocul din repriza a doua i-a dat curaj antrenorului oltenilor, Nicolo Napoli. Partida a avut loc luni seara și a contat pentru etapa 22 din Liga 1 . „Am avut ocazii, am avut o minge de 2-1, dar s-a facut 3-0. Felicit baieții…

- Echipa FCV Farul Constanța va intalni, in etapa a 22-a a Ligii I la fotbal, prima din 2022, pe FC U Craiova 1948. Meciul se va disputa luni, 24 ianuarie, de la ora 20.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu. Prețul biletelor pentru acesta partida: tribuna 1 - 60 de lei, tribuna 2 -…

- Pana la prima partida oficiala a anului, "marinariildquo; se vor pregati la Baza Sportiva a Academiei Hagi, de la Ovidiu. Fotbalistii de la Farul Constanta reiau astazi antrenamentele, dupa ce au incheiat vacanta de iarna.Alaturi de jucatorii de la prima echipa vor relua pregatirile azi si componentii…

- FCV Farul Constanța primeste vizita campioanei CFR Cluj, intr-o partida contand pentru etapa a 20-a din Liga I la fotbal, ce va avea loc joi, 16 decembrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu. Managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi, iși dorește foarte mult o victorie…