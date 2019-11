Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Claudiu Manda si deputatul Catalin Radulescu, poreclit Mitraliera, s-au incaierat in Comitetul Executiv, sustin surse politice pentru Adevarul. Manda i-a cerut lui Radulescu sa paraseasca sedinta, pentru ca nu e membru CEX, in timp ce AKM l-a amenintat ca ”vine cu baietii” si-l bate.

- Secretarul general adjunct, Codrin Ștefanescu, precum și fostul ministru al Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, și deputatul PSD Catalin Radulescu au parasit ședința CEx de marți seara, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.Alaturi de cei trei a ieșit din ședința și fostul europarlamentar…

- Protestatarul Malin Bot și deputatul PSD Catalin Radulescu, zis 'Mitraliera', au avut o altercație și un schimb dur de replici in apropierea sediului B1 TV, inainte ca parlamentarul sa intre in televiziune pentru a participa la o emisiune electorala.Malin Bot l-a intrebat de ce a sfidat agenții…

- Incidentul a avut loc in zona Polizu, din Capitala. Catalin Radulescu a refuzat inițial sa opreasca la semnalele polițiștilor. Cand aceștia i-au blocat drumul, deputatul a spus ca este un politician in campanie și nu trebuie sa opreasca la semafor. Politicianul a devenit agresiv in momentul…

- Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a declarat ca informatiile privind un scandal in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de marti sunt exagerari si a dat asigurari ca Viorica Dancila va iesi la Dolj pe locul intai in turul al doilea al alegerilor prezidentiale. "Ce am citit si eu foarte pe…

- Claudiu Manda a negat știrea aparute pe surse potrivit careia a jignit-o pe Viorica Dancila intr-un moment de tensiune in cadrul ședinței PSD. Europarlamentarul PSD a precizat intr-o conferința de presa ca a citit știrea, dar ea nu este adevarata. „Sunt exagerari. La Dolj, Viorica Dancila…

- Europarlamentarul PSD Claudiu Manda sustine ca nu are nicio legatura cu "negocierile" despre care vorbeste liderul Pro Romania, Victor Ponta, si ii transmite acestuia ca social-democratii se afla in situatia de a pierde guvernarea "tocmai din cauza tradarii lui". "Observ ca Victor Ponta…

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu a afirmat, miercuri, ca PSD nu impartaseste opinia ministrului Justitiei, Ana Birchall, privind Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), adaugand ca, prin declaratiile facute, aceasta a adus partidului prejudicii de "imagine extraordinare"…