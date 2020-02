Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat joi seara la „Gandurile lui Cristoiu” ca nu se grabeste cu organizarea Congresului, asa cum, in opinia lui, a facut-o fostul lider Viorica Dancila. Acesta e de parere si ca decizia acesteia de a candida la prezidentiala a fost „un pic grabita”.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a evitat sa raspunda, in urma ședinței CEx de marți, daca i-a promis fostului șef al partidului Viorica Dancila un post de parlamentar cand a demisionat. El a spus ca in niciun caz nu președintele interimar face listele, ci conducerea aleasa la Congres.„(...)…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat vineri, la Braila, ca a revenit în PSD pentru ca a regretat trecerea la Pro România. Tudose susține ca și-a dat seama ca a greșit când "l-a cunoscut mai bine pe domnul Ponta".Întrebat de presa cum comenteaza declaratiile unor…

- Biroul Permanent provizoriu al PSD se reuneste luni pentru a discuta organizarea Congresului din februarie, strategia politica viitoare si acordurile incheiate cu sindicatele in campania electorala pentru alegerile prezidentiale. "Sunt multe lucruri de facut, e un timp foarte scurt, am un…

- Liberalii doljeni au anuntat marti, intr-o conferinta de presa, prioritatile partidului pentru urmatoarea perioada. Pentru inceput, ei au trecut in revista rezultatul alegerilor de duminica, pe care Klaus Iohannis le-a castigat atat in Craiova, cat si in judetul Dolj. Seful PNL Dolj, Stefan Stoica a…

- Viorica Dancila a fost fortata sa demisioneze din fruntea partidului, dupa infrangerea de la prezidentiale, in vreme ce Marcel Ciolacu si-a asigurat deja sprijinul baronilor pentru sefia...

- Viorica Dancila a spus, in interviul acordat Digi 24, ca este adevarat ca este cel mai slab rezultat al PSD, dar aminteste de situatiile anterioare, cand "era liniste in PSD”, organizatiile erau consolidate, iar liderii care au candidat se aflau la conducere de mai mult timp."Pentru mine…

- Primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, a anuntat marti ca, in cazul in care va candida la alegerile locale de anul viitor, seful sau de campanie va fi Cozmin Gusa, recent reinscris in Partidul Social Democrat.Intr-o declaratie de presa sustinuta inaintea sedintei Comitetului Executiv National…