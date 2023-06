Stiri pe aceeasi tema

- Bari – Cagliari 0-1 | Cagliari a promovat in Serie A, dupa victoria dramatica inregistrata pe terenul celor de la Bari, exclusiv in AntenaPLAY. Trupa lui Claudio Ranieri a revenit pe prima scena a fotbalului italian, dupa un singur sezon petrecut in esalonul inferior. Cagliari a marcat golul victoriei…

- Cagliari – Bari 1-1. Turul finalei play-off-ului de promovare in Serie A a fost exclusiv in AntenaPLAY. Bari a egalat-o pe Cagliari in prelungirile partidei, cu un gol din penalty. Penalty-ul a fost transformat de Antenucci. Cheddira, atacantul lui Bari, a ratat un penalty in prima repriza. Un egal…

- Parma – Cagliari 0-0. Echipa lui Man si Mihaila a ratat promovarea in Serie A. Cagliari o va intalni pe Bari in finala play-off-ului de promovare in Serie A. Parma – Cagliari 0-0 a fost LIVE exclusiv in AntenaPLAY. Dennis Man a fost titular in Parma – Cagliari. In minutul 66 Man a fost inlocuit […]…

- Valentin Mihaila a comis un penalty in partida dintre Cagliari si Parma, din semifinalele play-off-ului de promovare in Serie A, exclusiv in AntenaPLAY. Mijlocasul roman a inceput ca rezerva duelul, iar la scurt timp dupa ce a fost trimis in teren, si-a faultat un adversar in propriul careu. Partida…

- Cagliari – Parma s-a incheiat 3-2, de la scorul de 0-2. Cagliari si Parma s-au intalnit in turul semifinalelor play-off-ului de promovare in Serie A. Duelul de pe Unipol Domus Stadium a fost exclusiv in AntenaPLAY. Cagliari lupta pentru promovare dupa doar un an de Serie B, iar Parma vrea sa urce pe…

- Parma – Cagliari si Bari – Sudtirol sunt semifinalele play-off-ului de promovare in Serie A. Ambele dueluri vor fi live video exclusiv in AntenaPLAY, in format tur-retur. Cagliari este ultima echipa care s-a calificat in semifinalele play-off-ului de promovare pe prima scena a fotbalului itaian. Formatia…

- Etapa dramatica in Serie B! Echipa romanilor Dennis Man si Valentin Mihaila, Parma, a prins in-extremis locul 4 dupa ultima etapa din Serie B. Astfel, Parma va juca in semifinale in playoff-ul de promovare in Serie A. Palermo a ratat dramatic calificarea in playoff, intr-un meci transmis LIVE exclusiv…

- Fanii lui Frosinone au invadat terenul la sfarsitul meciului Frosinone – Reggina 3-1. Echipa romanului Daniel Boloca a obtinut promovarea in Serie A. Meciul a fost transmis LIVE exclusiv in AntenaPLAY si LIVE VIDEO pe AS.ro. Daniel Boloca a jucat tot meciul in Frosinone – Reggina 3-1. Romanul va evolua…