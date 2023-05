Claudia Pătrășcanu și-a cumpărat casă de lux după divorțul de Gabi Bădălău /FOTO Claudia Patrașcanu a refuzat oferta lui Gabi Badalau de a-i cumpara casa in București, unde sa locuiasca impreuna cu baieții lor și și-a cumparat singura o vila luxoasa in Agigea. Cantareața este mandra ca a reușit sa-și ia o locuința pentru ea și copii, dupa finalizarea divorțului de Badalau. Dupa separarea de Gabi Badalau, Claudia Patrașcanu a parasit vila in care aceasta a locuit impreuna cu copiii pe care ii au impreuna. Artista s-a mutat in casa mamei sale, la Agigea, și a locuit o buna perioada acolo. Ulterior, cantareața și-a cumparat o vila cu mai multe camere in județul Constanța, amenajata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

