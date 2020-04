Stiri pe aceeasi tema

- Jack Dorsey explica ca aceasta suma reprezinta 28% din averea sa. Pentru a obtine aceasta suma, va vinde treptat actiunile unei alte companii pe care o detine, Square, specializata in plati digitale. "Dupa rezolvarea acestei pandemii, banii vor fi directionati catre sanatatea si educatia fetelor,…

- Bernard Arnault, proprietarul LVMH, conglomeratul care deține Louis Vuitton, a pierdut 7,7 miliarde de dolari din avere sa sa intr-o singura zi, potrivit Business Insider, anunța MEDIAFAX.Industria de obiecte vestimentare de lux a pierdut per total, din 17 ianuarie si pana in 11 martie, 152…

- Averea combinatAƒ a celor mai bogaAi 500 de oameni din A®ntreaga lume a scAƒzut cu 444 miliarde de dolari A®n ultima sAƒptAƒmA¢nAƒ, pe mAƒsurAƒ ce epidemia de coronavirus a continuat sAƒ se extindAƒ generA¢nd o panicAƒ ce a afectat pieAele bursiere din A®ntreaga...

- Tesla a vandut actiuni in valoare de doua miliarde de dolari. Valoarea companiei pe bursa a crescut de patru ori, din iunie 2019 Actiunile Tesla au crescut cu 1% in debutul sedintei bursiere de joi, dupa ce producatorul american de vehicule electrice a anuntat o vanzare suplimentara de actiuni, in valoare…

- Tesla a anuntat joi planul de a atrage 2 miliarde de dolari printr-o oferta de actiuni, pentru a profita de cresterea astronomica a pretului titlurilor in ultimele cateva luni, renuntand la politica de a evita vanzarea de actiuni noi, transmite Reuters preluat de news.roCompania va oferi spre…

- Acțiunile Amazon au crescut cu 13% dupa anunțarea rezultatelor financiare, iar gigantul american a depașit din nou valoarea de o mie de miliarde de dolari. Urmatoarele care ar putea depași acest prag ar putea fi companiile de carduri Visa și MasterCard, acestea putand ajunge la o astfel de capitalizare…

- Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a pierdut prima pozitie, care ii revine acum unui european: Bernard Arnault, patronul lantului Louis Vuitton. Francezul se lauda cu o avere de 117 miliarde de dolari, cu „doar" doua miliarde mai mult decat Bezos. Grupul Vuitton, din care fac parte 75 de marci de lux, a…