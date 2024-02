Clara, așteptată la cinema REȘIȚA – Nu este vorba despre vreo intalnire romantica pe care un baiat sa fi dat-o unei fete prin intermediul nostru, ci despre filmul regizorului reșițean, Sabin Dorohoi. „Clara” a avut premiera mondiala la festivalul de la Cottbus, desfașurat in luna noiembrie, acolo unde a obținut premiul publicului, „circuitul” in cinematografele din țara fiind anunțat pentru anul acesta! Intrucat filmul spune povestea unei mame plecata din țara pentru a asigura un trai mai bun fiului ei, dorința regizorului este ca „debutul” pe marile ecrane din țara sa aiba loc in jurul unei date semnificative precum 1… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

