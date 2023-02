Dupa cutremurele devastatoare care au avut loc in Turcia și care au facut zeci de mii de victime, și dupa ce un seismolog a spus ca nu e exclus ca și in țara noastra sa aiba loc un seism de 7 grade, Nicolae Ciuca a anunțat astazi, in ședința de Guvern, ca Romania are doua planuri privind consolidarea si reabilitarea cladirilor cu risc seismic.