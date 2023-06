Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 238.935 de vizitatori, dintre care 60.992 de persoane numai in Bucuresti, au participat sambata la cea de a 19-a editie a Noptii Muzeelor, evenimentul care a conectat publicul cu 351 de spatii muzeale si culturale din Romania si Republica Moldova. „Dupa centralizarea partiala a datelor furnizate…

- 04 Mai 2023 Comunicat de presa privind inceperea derularii proiectului „Dezvoltarea societații OLEHEM ROTIREF SRL prin achiziția de echipamente” Societatea OLEHEM ROTIREF SRL, identificata prin CUI 37927929 , numar de ordine in Registrul Comertului J39/709/2017, cu sediul in Mun. Focsani, Str. B-dul…

- Vizita ministrului de Interne austriac Gerhard Karner la București, care va avea loc miercuri dupa-amiaza, 26 aprilie, va reprezenta „un dezgheț in dialogul romano-austriac”, dar nu se va discuta o data precisa de aderare a Romaniei la Schengen, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea.„Avem…

- Numerosi copii, printre care si cei de la sectia de rugby a CS Medgidia, au participat la inaugurarea celui mai mare tricou din lume, realizat din 250.000 de peturi reciclabile. Recordul a fost marcat la un eveniment organizat pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, in prezenta echipei nationale…

- Fenomenul consumului de droguri ia amploare in școlile din Romania pentru ca, timp de 20 de ani, „Romania a investit in Poliție și-n DIICOT”, crede Eugen Hriscu, psihoterapeut specializat in adicții. Ce ar fi trebuit sa faca? Sa investeasca in programe de prevenire la clasa, cu ajutorul psihologilor,…

- ”Anul 2022 a fost marcat de putine livrari de noi proiecte moderne de retail, completand suprafata totala existenta cu doar 77.000 de metri patrati, ceea ce reprezinta aproximativ jumatate din livrarile estimate initial si o scadere substantiala comparativ cu cei 102.000 de metri patrati inregistrati…

- Laura Napolitano, directoarea Institutului Italian de Cultura din Bucuresti, a vorbit, intr-un interviu pentru News.ro, despre selectia filmelor din festivalul "Visuali Italiane - Noua Cinematografie Italiana in Romania", care va debuta luni la Bucuresti si a facut recomandari dintre cele 12 productii…