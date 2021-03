CJUE respinge contestaţia activiştilor de mediu privind politica europeană pentru climă Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins joi reclamatia unei asociatii de familii din UE care contesta politica europeana privind clima, pe motiv de lipsa a calitatii procesuale a reclamantilor, transmite dpa.



Familii din Germania, Franta, Italia, Portugalia si Romania, carora li s-au alaturat si unele din Kenya si Fiji, au sustinut impreuna cu o asociatie a laponilor din Suedia ca masurile comunitare sunt ineficiente in privinta controlului varfurilor de emisie de gaze cu efect de sera.



Cele zece familii si etnicii sami care au contestat politica UE adoptata…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

