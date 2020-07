Stiri pe aceeasi tema

- Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei - Eroilor 2 nu va fi data in folosința la 30 iunie așa cum au tot promis in diverse randuri autoritațile, insa marea inaugurare va avea loc totuși in acest an. Lucrarile la stații sunt aproape complet finalizate, iar Ministerul Transporturilor a inceput sa le prezinte…

- O mașina a luat foc in aceasta seara, la Timișoara, chiar langa Palatul Dicasterial, cladirea care gazduiește Parchetele și instanțele timișene. Este vorba de un BMW seria 7 care aparține avocatului Carin Antonescu, autoturismul fiind parcat in zona pietonala de langa Palatul Dicasterial. Un martor…

- Primaria Satu Mare anunța azi, 21 mai, ca au inceput lucrarile de modernizare a parcului din zona Spitalului Județean de Urgența Satu Mare. „Continuam modernizarea parcurilor din oraș! Am demarat lucrarile la parcul din zona Spitalului Județean de Urgența.” se arata pe pagina de Facebook a Primariei.

- Polițiștii din Sanmihaiu Roman au pus in executare un mandat european de arestare pentru un barbat de 31 de ani cautat de autoritațile italiene. In 20 mai, polițiștii din Sanmihaiu Roman, cu sprijinul celor de la Serviciul de Investigații Criminale Timiș, au localizat langa Timișoara un barbat de 31…

- Lucrarile pentru reabilitarea Castelului Huniade, gazda Muzeului Banatului din Timișoara, au inceput acum aproape 14 ani și, din diferite motive, nu au fost incheiate pana acum, iar cladirea a avut de suferit in tot acest timp. Anul trecut, totul a fost luat de la zero, iar Consiliul Județean Timiș,…

- Intr-o postare pe Facebook, seful Institului OncoGen, Virgil Paunescu, anunta ca s-a autovaccinat ca sa vada pe propria piele efectele si ca sa le demonstreze autoritatilor romane ca proiectul sau este unul valoros, in care merita sa investeasca. Spitalul Judetean din Timisoara a demarat o ancheta.…

- Micuțul de doar doua saptamani și jumatate a inceput sa scada in greutate și sa aiba tuse și febra mare. Copilul este internat la Maternitatea Bega, desemnata pentru a trata cazurile de Covid-19, iar medicii fac tot posibiliul ca bebelușul sa invinga boala. "Nou-nascutul prezinta o forma medie…