CJ Gorj rămâne fără un consilier județean Un post de consilier județean din Gorj va fi declarat vacant. Masura va fi luata in ședința Consiliului Județean Gorj, din acesta saptamana, ca urmare a demisiei lui Alexandru Hortopan. Alesul a decis din motive personale sa renunțe la postul respectiv. Vineri se va lua act de demisie și va fi declarat vacant postul prin Hotarare de Consiliu Județean. PNL urmeaza sa vina cu o noua propunere de ales pentru postul amintit, urmand sa fie desemnat un supleant. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

