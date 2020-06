CJ Dolj, investiţii masive în infrastructura de transport Consiliul Județean Dolj va investi masiv in acest an in infrastructura de transport a judetului. Peste 130 de milioane de euro vor fi „pompate“ in 2020 in modernizarea rețelei de drumuri județene si in dezvoltarea Aeroportului Internațional Craiova , aflat in subordinea instituției. Vorbim aici de aproape 210 kilometri de drumuri (o cincime din reteaua gestionata de CJ Dolj) si de lucrarile de extindere a terminalelor de plecari si sosiri de la aeroport. Majoritatea proiectelor de infrastructura rutiera pe care Consiliul Judetean le va iniția in acest an se vor derula cu finanțare nerambursabila… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Bazinala de Apa Jiu a anuntat ca debitele raurilor din Dolj sunt sub cota de atentie, desi pe arii relativ extinse au fost averse ce au avut si caracter torential, insotite de descarcari electrice si izolat a cazut grindina. Vantul a suflat slab pana la moderat, cu intensificari locale…

- CAO a dat drumul la conducta cu milioanele de euro. In urma cu exact un an, in sala de ședințe a Consiliului Judetean (CJ) Dolj era semnat contractul de 445.831.222 de euro privind dezvoltarea infrastructurii de apa și apa uzata in județ. Un megaproiect cu fonduri europene, in urma caruia 22 de localitati…

- Care sunt granzii asfaltarilor din Oltenia. In fotbal, granzii Europei la nivelul echipelor de club sunt, de regula, cam aceiasi. Ei se asaza anual la „masa bogatilor“, cum este cunoscuta cea mai importanta competitie de pe continent, Liga Campionilor, si isi impart sutele de milioane de euro puse in…

- Spatiul verde (cunoscut localnicilor sub mult mai prozaicul nume de „Parcul CFR”) este in prezent intr-o stare destul de proasta. Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local, iar banii necesari derularii investitiei ar putea fi obtinuti prin POR 2014-2020.

- Investitia este realizata de Administratia Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galati cu fonduri obtinute de la Uniunea Europeana. Conform contractului, lucrarile ar trebuie sa fie finalizate in decembrie 2022.

- Un numar de 28 de strazi din orasul Cugir si alte 8 din localitatea Vinerea vor beneficia de un sistem inovativ de iluminat public. Proiectul are o valoare estimata la peste 16,4 milioane de lei si urmareste, printre altele, innoirea retelei de iluminat, reducerea consumului de energie si cresterea…

- CJ Dolj cheltuie din creditele anilor trecuți. Consiliul Județean (CJ) Dolj a aprobat, in ședința ordinara de saptamana trecuta, cheltuirea in acest an a peste 110 milioane de lei, bani proveniți exclusiv din credite contractate in anii anteriori. Consilierii județeni din Dolj au votat, in unanimitate,…

- Doljul, sub asediul zapezii. Ninsoarea cazuta in județ și viscolul a dus la restricții de circulație. Zece drumuri județene au fost inchise temporar din cauza zapezii spulberate și troienite, care face imposibila acțiunea de deszapezire. Societatea pentru Lucrari de Drumuri și Poduri (SPLDP) SA din…