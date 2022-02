Civilii din Berdyansk i-au umilit pe ocupanții ruși! ”Plecați la naiba” Civilii din Berdyansk i-au pus pe goana pe ocupanții ruși care se adunasera in fața sediului consiliului orașanesc: „Русские – пошли на х*й”. Mii de civili s-au adunat de dimineața in fața consiliului local, unde rușii au ocupat sediul. Protestatarii au intonat imnul Ucrainei și au scandat „Berdyansk este Ucraina”, „Rușilor – plecați la naiba”. С утра у Бердянского горсовета занятого оккупантами собралось несколько десятков Украинцев. Начали петь Гимн. Народ стал подходить все больше и больше. Потом скандировать – «Бердянськ це Україна !». Людей собралось под тысячу. Потом скандировать – «Русские… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

